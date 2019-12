Die Aktie von Wirecard (WKN: 74720) hat ein bewegtes Börsenjahr 2019 hinter sich. In diesen Tagen ist es zwar die gefühlte Wiederholung der Vorwürfe der "Financial Times", die das Papier des DAX-Konzerns bewegt. Eine Thematik, die erneut Druck in die Aktie gebracht und dadurch zu einem schwachen Abschneiden in den vergangenen rund zwölf Monaten geführt hat. Nichtsdestoweniger war das Jahr 2019 auch von operativen Highlights, weiterem Wachstum und spannenden Kooperationen geprägt. Wie gewaltig diese ...

