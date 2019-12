27.12.2019 - Die Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat in den letzten Tagen damit begonnen, technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) für Kassensysteme auszuliefern. Ab dem 01. Januar 2020 müssen neue Kassensysteme gemäß der Abgabenordnung mit einer zertifizierten TSE ausgestattet werden, um Manipulationen an elektronischen Aufzeichnungen zu verhindern. Bei den TSE handelt es sich um Mikrochips im SD-, Micro-SD- oder USB-Format, ...

