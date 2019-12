Paypal hat in diesem Jahr zwei bedeutende Übernahmen getätigt. Gegenüber dem Wall Street Journal (WSJ) ließ Finanzvorstand John Rainey nun durchblicken: Im neuen Jahr könnten weitere Zukäufe folgen. "Es gibt viele Gelegenheiten, um Firmen zu übernehmen", sagte der CFO in einem Interview. Im Rahmen der Übernahmestrategie wolle man auch in Zukunft zwischen einer und drei Milliarden Dollar pro Jahr für Zukäufe in die Hand nehmen. Alleine in den vergangenen zwei Jahren hat Paypal insgesamt über sieben ...

