Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Aktienmärkte hätten im November zugelegt und eine Performance von nahezu 2,8% verzeichnet, sowohl beim STOXX 600 NR als auch beim EURO STOXX NR. Wie bereits im Oktober habe die Tatsache, dass die Worst-Case-Szenarien verblasst seien (Handelskrieg, Brexit), verknüpft mit beruhigenden makroökonomischen Daten zur Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft, für eine Unterstützung des dynamischen Trends gesorgt (insbesondere in China, wo der PMI-Index erneut auf eine Expansion hingedeutet habe). ...

