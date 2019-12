Die Wiener Börse ist am Freitag mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.237,10 Punkten nach 3.220,94 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 16,16 Punkten bzw. 0,50 Prozent.Der Frühhandel verlief wie erwartet ruhig. Unterstützend wirkten positive US-Vorgaben. Mehrere US-Aktienindizes hatten zuletzt vor dem Hintergrund von positiven Signalen im Handelsstreit ...

