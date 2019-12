Paris (www.anleihencheck.de) - Vor ziemlich genau einem Jahr, am 19. Dezember 2018, trat der Präsident der US-Notenbank (FED) eher wie Knecht Ruprecht auf, und weniger wie der Weihnachtsmann: Trotz schwächelnder Märkte und scharfer Kritik von US-Präsident Donald Trump per Twitter hob er den Leitzins zum vierten Mal in jenem Jahr um 0,25 Prozent an, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l?Échiquier. ...

