Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Kursziel für die Titel des heimischen Leiterplattenherstellers AT&S leicht angehoben. Es liegt nun bei 21,0 Euro nach vormals 18,0 Euro. Die Bewertung "Hold" bleibt in der Studie der Wertpapieranalystin Teresa Schinwald aufrecht.

Das Werk im chinesischen Chongqing dürfte einen erheblichen Beitrag zum freien Kapitalfluss (Free Cashflow) liefern, kommentierte die Expertin. "In Summe erwarten wir uns in etwa weitere 500 Mio. Euro an Jahresumsatz", erläuterte Schinwald weiter.

Auch sollen deutlich steigende Margen in den Mittelpunkt rücken: Während sie im Bereich "Mobile Devices & Substrates" im Geschäftsjahr 2018/19 bei 25 Prozent gelegen habe, rechne man nun mit 40 Prozent, führte die Analystin aus. Für die EBITDA-Marge der gesamten Gruppe erwarte sich die Expertin einen Anstieg auf 26 Prozent.

Am Freitagvormittag notierte die Aktie an der Wiener Börse bei 20,04 Euro und einem Plus von 0,86 Prozent.

ISIN: AT0000969985