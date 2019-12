Unterföhring (ots) --TV-Marktanteil der Sendergruppe legt um 0,4 Prozentpunkte zu /bester Jahreswert seit 2015-Video Views über alle Sender wachsen um 11 Prozent gegenüberVorjahr-Digitale Sehdauer mit einem starken Plus von 30,2 Prozent (Jan. bisNov.)-Über 160 TV-Premieren lokaler Formate-Erfolgreiche Joyn-Markteinführung: über 5 Mio. App-Downloads seitStartStarke Marken linear: Die Senderfamilie/Brand-Families ProSieben(ProSieben und ProSieben MAXX), SAT.1 (SAT.1 und SAT.1 GOLD), KabelEins (Kabel Eins und Kabel Eins Doku) und sixx wachsen linear zumzweiten Mal in Folge und verzeichnen gemeinsam ein Plus vs. 2018 von0,4 Prozentpunkten (2018: 27,8 % MA / 2019: 28,2 % MA) - der besteJahresmarktanteil seit 2015.Starke Marken digital: Sowohl die Video Views als auch die digitaleSehdauer wachsen zweistellig. Die Video Views legen um 11 Prozent zu,die digitale Sehdauer steigt um 30,2 Prozent.Starker Content-Output: Die Sender brachten in diesem Jahr über 160lokale Formate an den Start - darunter TV-Premieren wie "The MaskedSinger", erfolgreich eingeführte Marken wie "The Voice of Germany"und unvergessliche TV-Momente, wie die 15 Live-Minuten von Joko &Klaas.Mehr Plattform für einzigartigen Content: Die Streamingplattform Joynverzeichnet über fünf Millionen App-Downloads seit Start im Sommer2019, bietet über 60 Sendern im Live-Stream und seit Ende Novemberdas exklusive Joyn PLUS+-Angebot. Ebenfalls seit November ist alsVertical die "Galileo"-App mit extra produziertem Contentdownloadbar, alles komplett untertitelt und in vertikaler Aufmachung.Die Brand-Families im Einzelnen:ProSieben und ProSieben MAXXDigitales Wachstum und neue Marken: 2019 ist ein Erfolgsjahr fürProSieben"2019 ist ein richtig gutes Jahr für ProSieben. Wir wareninsbesondere in der Fernsehmacher-Königsdisziplin deutlicherfolgreicher als in den vergangenen Jahren und haben mit 'The MaskedSinger', 'Joko und Klaas gegen ProSieben' und 'Queen of Drags' dreigroße neue Entertainment-Marken geschaffen. ProSieben zeigt: Dasklassische TV besitzt weiterhin eine überproportional großeStrahlkraft", zieht ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann einepositive Bilanz für 2019. Mit 38,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)krönte das Finale von "The Masked Singer" die Showreihe, die dasTV-Lagerfeuer wie keine andere neu entfacht hat. "Unserer großenetablierten Showmarken wie 'Germany' next Topmodel - by Heidi Klum'und 'Das Duell um die Welt' haben 2019 bei steigendenTV-Marktanteilen ihre digitale Performance ausgebaut", so Rosemann."'Late Night Berlin' ist unser erstes Programm, das trotz steigenderTV-Performance online mehr Sehminuten hat als im TV. Das ist einhistorischer Schritt für die Entertainmentmarke ProSieben."Zudem sorgte ProSieben mit vielen Sonderprogrammierungen für Talk ofNation: Ob mit dem kurzfristig programmierten "ProSieben Spezial: DerRegenwald brennt", mit dem "Green Seven Report", dem"ProSieben-Spezial: Deutsche an der ISIS-Front" oder mit ThiloMischkes Reportage-Reihe "Uncovered". Nach der Ausstrahlung desersten "Joko und Klaas LIVE" im Mai 2019 würdigten nicht wenigeKritiker die Statements für ein menschlicheres Leben als "ein(en)historischer TV Moment".Insgesamt performt ProSieben 2019 plus 0,1 Prozentpunkte stärker alsim Jahr zuvor und steigert sich auf 9,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49J.). Bei den ganz jungen Zuschauern (Z. 14-29 J.) wird ProSieben mit14,5 Prozent Marktanteil Marktführer - und erreicht sagenhafte 60Prozent mehr junge Zuschauer als Das Erste und das ZDF zusammen.Digital wächst ProSieben überproportional: Die Zahl der Video Viewssteigt 2019 um sehr schöne +9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."ProSieben ist die jüngste und die am besten positionierte deutscheTV-Marke unter den Vollprogrammen", so Daniel Rosemann, "deswegen istProSieben Deutschlands wertvollste und wichtigsteEntertainment-Marke. Für 2020 werden wir zu unserer Show-Kompetenzunser Engagement in deutsche Fiction ausbauen. ProSieben wird zumersten Mal seit Jahren deutsche Serien in der Prime Time zeigen."Weiter auf Rekordkurs! ProSieben MAXX feiert 2019 mit 1,7 ProzentMarktanteil das erfolgreichste Jahr seit SenderbestehenProSieben MAXX bleibt auf der Überholspur und lässt 2019 mitTagesmarktanteilen von bis zu 4,2 Prozent (Z.14-49 J.) seine Muskelnspielen. Das Zuschauerinteresse an American Football wächst weiter:ProSieben MAXX feiert eine Rekordsaison und liegt mit seinenNFL-Übertragungen im Schnitt über +20 Prozent über Vorjahr. MitCollege Football etabliert der Sender einen weiteren Football-Tag.Der Rugby World Cup setzt sportliche Ausrufezeichen. In seinerRelevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) schließt ProSieben MAXX das Jahrmit starken 2,8 Prozent Marktanteil ab. Die digitalen Abrufzahlenwachsen um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Senderchef DanielRosemann: "Wir schreiben die Erfolgsgeschichte von ProSieben MAXXweiter: Die NFL feiert neue Quoten-Rekorde. Wir haben mit CollegeFootball, Rugby und Fußball Akzente gesetzt. Unser Mix aus Sport,Anime und Dokutainment kommt an. ProSieben MAXX feiert daserfolgreichste Jahr in seiner Sendergeschichte und willweiterwachsen."SAT.1 und SAT.1 GOLDSAT.1 punktet 2019 mit seinen starken Reality-Marken und der bestenMorningshow Deutschlands / Digitale Sehdauer wächst um 11,7 ProzentSAT.1 Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "2019 war ein herausforderndesJahr, in dem ich mich über drei Erfolge besonders freue: 'Promi BigBrother' hat 2019 sowohl digital als auch linear sein starkes Niveauhalten können und mit 18,7 Prozent Marktanteil das stärkste Finaleseit vier Jahren erzielt. 'Hochzeit auf den ersten Blick' konnte -ganz gegen den Trend - an Reichweite im TV zulegen. Die aktuelleStaffel sahen im Schnitt über 2,14 Millionen Zuschauer, so viel wieseit 2014 nicht mehr. Und mit 'Das große Backen - die Profis' habenwir unsere erfolgreiche Formatwelt rund ums Backen erweitern können.Das zeigt uns, dass wir mit unseren starken Reality-Marken dieZuschauer auf allen Plattformen erreichen. Deswegen setzen wirvermehrt auf diese Farbe und bauen unser Reality-Angebot massiv aus.2020 werden wir deutlich lauter. Los geht es gleich zu Beginn desJahres mit dem Nackt-Experiment 'No Body is perfect' und derJubiläumsstaffel der Mutter aller Reality-Shows, 'Big Brother 2020.'"Aber auch mit Shows konnte SAT.1 in 2019 Akzente setzen: "LUKE! DieGreatnightshow" sorgte über Wochen für Schlagzeilen, die "The VoiceKids"-Gewinnerinnen Mimi & Josefin (über 40 Mio. Video Views) und die"The Voice"-Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso (über 50 Mio. VideoViews) brachen mit ihren Clips Rekorde im Netz. Zu den Gewinnern desJahres 2019 zählt einmal mehr das "SAT.1 Frühstücksfernsehen", dasmit Spitzenwerten von bis zu 20,7 Prozent Marktanteil dieerfolgreichste Morningshow im deutschen Fernsehen ist und bleibt.SAT.1 schließt das Jahr 2019 mit 7,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49J.; Relevanz-ZG. Z. 14-59 J.: 7,6 % MA) ab. Die digitale Total VideoViewtime (TVV), d.h. die Zeit, die Inhalte der SAT.1-Senderfamileüber alle digitalen Plattformen gesehen werden, wächst in 2019 umsehr gute 11,7 Prozent (+950 Millionen Minuten).Rekord-Jahr für SAT.1 GOLD: 3,0 Prozent Marktanteil in derRelevanz-ZielgruppeKaspar Pflüger: "SAT.1 GOLD setzt seine Erfolgsgeschichte fort undwächst 2019 das zweite Jahr in Folge in seiner Relevanz-Zielgruppe."Der Sender holt bei den 40- bis 64-jährigen Frauen einen neuenRekord-Marktanteil von hervorragenden 3,0 Prozent (+0,2 Prozentpunktevs. 2018). Ein weiteres Spitzenjahr feiert der Sender auch bei den14- bis 49-jährigen Zuschauern und bestätigt den Marktanteil vonstarken 1,6 Prozent (2018: 1,6 % MA). Mit einem gelungenen Mix voneinzigartigen eigenproduzierten Factual-Sendungen wie "Lenßen live -Der Kultanwalt am Telefon", nachhaltiger Tierhilfe wie "Haustiersucht Herz" oder Serien-Klassikern wie "Unsere kleine Farm" überzeugtSAT.1 GOLD in 2019 und verbucht mit bis zu 3,7 ProzentTagesmarktanteil den besten Wert seit Senderstart (Z.14-49 J.). DieVideo Views auf den digitalen Plattformen wachsen um 22 Prozent imVergleich zum Vorjahr.Kabel Eins und Kabel Eins DokuZurück in den Top 5: Kabel Eins wächst / Senderchef Marc Rasmus:"Meilensteine gesetzt""Dieses Jahr war für Kabel Eins gleichermaßen erfolgreich wieaußergewöhnlich", sagt Senderchef Marc Rasmus. "Wir haben mit'Bundespolizei LIVE' das Genre Live-Factual als erster Sender insdeutsche Fernsehen gebracht. Ein weiterer Meilenstein war die ersteEchtzeit-OP am offenen Herzen. Beide Formate begeisterten dasPublikum im TV wie in den sozialen Medien und haben einmal mehreindrucksvoll unser Versprechen für glaubwürdiges, unverstelltesProgramm unterstrichen. Mit diesen Innovationen, starkenEigenproduktionen und Kultfilm-Klassikern steigern wir gegen denTrend unsere Marktanteile. Digital wachsen wir so dynamisch wie nochnie." Die Anzahl der Video Views verdreifacht sich im Vergleich zumVorjahr auf über 350 Millionen. Im linearen Fernsehen steigt derMarkanteil um 0,2 Prozentpunkte auf hervorragende 5,2 Prozent. KabelEins erobert damit nach acht Jahren den fünften Platz unter dendeutschen Privatsendern zurück. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist dasVorabend-Programm. Alle drei eigenproduzierten Formate steigern sichdeutlich - allen voran "Abenteuer Leben täglich" mit den bestenWerten seit acht Jahren. In der Prime Time markieren die "TruckerBabes" die beste Eigenproduktion seit über sechs Jahren. Ziele in2020 sind für Marc Rasmus, "im Live-Factual die nächsten Schritte zumachen, digital weiter dynamisch zu wachsen und unsere Platzierung inden Top 5 der deutschen Privatsender zu behaupten".Zweites Jahr in Folge: Keiner wächst so dynamisch wie Kabel Eins Doku"Kabel Eins Doku legt eine phänomenale Entwicklung hin und ist imzweiten Jahr in Folge Deutschlands am stärksten wachsenderTV-Sender", erklärt Senderchef Marc Rasmus. Das Erfolgsrezept,bestehend aus einem maximal breiten Programmangebot und einemgleichzeitig klar strukturierten Programmschema, begeistert immermehr Zuschauer. Kabel Eins Doku steigert sich 2019 auf 0,9 ProzentMarktanteil und wächst damit wie im Vorjahr dynamischer als jederandere TV-Sender in Deutschland. Beliebte Formate wie "DieSchatzsucher von Oak Island" und "Unerklärliche Phänomene" behauptensich in der Prime Time mit bis zu 2,0 Prozent Marktanteil.sixxsixx mit bestem Halbjahr seit Senderstart / Junge Frauen kehrenzurückFrauenpower in der zweiten Halbzeit! Mit 1,5 Prozent Marktanteilerreicht sixx das beste Halbjahr seit Senderstart (Jul.-Dez., Z 14-49J.; Gesamtjahr: 1,4 % MA). Digital legt sixx bei der Total VideoViewtime 2019 um tolle +67,6 Prozent zu. Und auch in derRelevanz-Zielgruppe (F. 14-39 J.) läuft es im TV mit insgesamt 1,8Prozent gut. Wiebke Schodder, General Manager sixx: "Meine dreisixx-Highlights für 2019 sind erstens: Wir haben die jungen Frauenzurückgewonnen, lagen bei den 14- bis 39-jährigen Frauen im zweitenHalbjahr 0,4 Prozentpunkte über dem ersten. Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Google AnalyticsI Webtrekk I YouTube Analytics I Joyn I ProSiebenSat.1 TV Deutschland| Business IntelligenceErstellt: 27.12.2019 für den Zeitraum 01.01.-26.12.2019; vorläufiggewichtet: 23.-26.12.2019. TVV für den Zeitraum Jan. bis Nov (2019vs. 2018). Video Views für den Zeitraum 01.01.2019 bis 23.12.2019.Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteileinkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnenSendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofernnicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre. 