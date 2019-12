Die größte Herausforderung der Aufräumarbeiten sei die Entfernung der Brennstäbe. Doch die Entsorgung muss aus Sicherheitsgründen verschoben worden.

Japans Regierung will die Entsorgung der verbleibenden Brennstäbe aus den beim Atomunglück von Fukushima beschädigten Reaktoren aus Sicherheitsgründen um mehrere Jahre verschieben. Die Betreiberfirma Tepco sei angewiesen worden, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, teilte die Regierung in Tokio am Freitag mit. Demnach soll sie frühestens 2024 mit der Entfernung der Brennstäbe aus den Reaktoren ...

