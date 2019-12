Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Leitzinsen auf aktuellem oder noch niedrigerem Niveau belassen, bis sich die Inflationsrate nachhaltig in Richtung Zielbereich bewegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch die Netto-Anleihekäufe sollten fortgesetzt werden, bis sich diese Bedingung für die Inflationsentwicklung einstelle. Die Analysten würden so wie die Allgemeinheit und die Notenbank selbst rechnen, dass im Jahr 2020 der Teuerungsdruck noch keinen Anlass gebe, um die aktuell ausgesprochen expansive Ausrichtung der Geldpolitik zurückzufahren. Gleichzeitig sollten sich aber auch die Wirtschaftsaussichten robust genug darstellen, um eine weitere geldpolitische Lockerung hintanzuhalten. Bei wohl unveränderten Leitzinsen bis zumindest weit ins Jahr 2021 sei der Spielraum für eine Bewegung der Geldmarktsätze sehr begrenzt. Dies werde zusätzlich durch das neu eingeführte aktive Management der Negativzinsbelastung eingeengt. ...

