Der brasilianische Mischkonzern Odebrecht ist in einen der größten Korruptionsskandale Lateinamerikas verwickelt und hat Schulden in Milliardenhöhe. Er betreibt auch Niederlassungen in Österreich. Gegen eine dieser Gesellschaften, die Odebrecht E&P GmbH, wurde von den Gläubigerbanken nun ein Konkursantrag gestellt. Entsprechende Informationen der "Presse" (Freitag) wurden der APA vom KSV bestätigt.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...