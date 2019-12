Wien (www.fondscheck.de) - Die Industrie rund um Künstliche Intelligenz (KI) in China floriert, so die Experten von "FONDS professionell".Bald könnte das Land sogar die USA überholen: Bis 2030 wolle China an die technologische Weltspitze gelangen. Die Chancen dafür stünden gut, habe Tobias Rommel, Fondsmanager des DWS Invest Artificial Intelligence (ISIN LU1863263346/ WKN DWS2W9), gesagt. "Derzeit haben die USA noch die Technologieführerschaft bei den Grundlagentechnologien der KI inne", erkläre der KI-Experte. "Doch China schließt auf." Rommel rate Anlegern, die in Zukunftstechnologien würden investieren wollen, möglichst früh einzusteigen. ...

