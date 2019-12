In Leipzig hat am heutigen Freitag der Hacker-Kongress 36C3 begonnen. Zu Gast sind Fridays for Future und Extinction Rebellion. Die 36. Ausgabe des Chaos Communication Congress, die 36C3, ist traditionell am letzten Wochenende des Jahres gestartet. Im vergangenen Jahr hatten 17.000 Besucher teilgenommen. In etwa ebenso viele werden in diesem Jahr auf dem Messegelände der sächsischen Großstadt Leipzig erwartet. Damit wäre auch die Kapazität der Örtlichkeit erschöpft. Resource Exhaustion: 36C3 findet ein passendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...