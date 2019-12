Nu Skin ist ein langfristiger Outperformer und hat 18 Jahre in Folge die Dividende erhöht. Das Geschäft ist nicht kapitalintensiv, die Bilanz sauber und die Bewertung war selten niedriger. Die Probleme beschränken sich vornehmlich auf ein Land. Dennoch hat die Aktie die Hälfte an Wert verloren. Das hört sich gut an. Zu gut?

Den vollständigen Artikel lesen ...