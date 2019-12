Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Arbeitslosenquote ist im November von 3,6 auf 3,5 Prozent erneut gesunken und steht damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ende der 1960er-Jahre, so die Analysten von Postbank Research.Private Verbraucher in den USA dürften sich zudem über eine moderate Inflation sowie über ein stetiges Lohnwachstum freuen. Der Konsum als der wichtigster Stützpfeiler sollte damit der US-Konjunktur so schnell keinen Strich durch die Rechnung machen. 2020 dürfte das BIP um 1,6 Prozent wachsen. ...

