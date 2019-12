Wird Samsung sein kommendes Flaggschiff nicht wie bisher fortlaufend als S11 bezeichnen? Ein Leaker mit hoher Trefferquote behauptet, Samsung wolle auf Jahreszahlen umsteigen. Heißt das kommende Premium-Smartphone des südkoreanischen Herstellers als Nachfolger des 2019er S10 konsequenterweise S11 oder steigt Samsung auf Jahreszahlen um und bezeichnet das kommende Flaggschiff mit dem Zusatz S20? Letzteres behauptet der recht treffsichere Leaker Ice Universe, der damit einen Neubeginn der Zählung ins Gespräch bringt: Next year is 2020, and 20 is a new beginning.- ...

