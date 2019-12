Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Anstatt nur zu rekapitulieren, haben wir uns angeschaut, was die nahe Zukunft für die Webentwicklung bringen könnte und 3 ½ Vorhersagen aufgeschrieben. 2019 ist so gut wie zu Ende. Wir haben zwar keine Kristallkugel, anhand von Trends und mithilfe des Internets haben wir hier jedoch 3½ Vorhersagen für die Zukunft der Webentwicklung aufgeschrieben. Ob sie sich bewahrheiten, könnt ihr in einem beziehungsweise fünf Jahren gegenchecken - wir sind gespannt. Prognosen zu treffen, ist sinnvoll, sagt dieser Entwickler - sein Talk bei der diesjährigen ...

