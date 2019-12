Zuletzt war die Aktie von Plug Power in den USA stark gehandelt worden. Der Trend setzt sich fort. Am Freitag gewann der Wert gleich fast 7 %. Damit sind die Notierungen genau in die Richtung gelaufen, die an dieser Stelle bereits mit Blick auf die USA erwartet wurden. Denn: Plug Power hat den Weg zurück in den Aufwärtstrend eindrucksvoll gefunden. Plug Power: Keine Bremsen mehr Der Anstieg am Freitag ist ein "unfassbarer Hammer", so die Analysten. Noch vor wenigen Handelstagen sah es so aus, als ... (Frank Holbaum)

