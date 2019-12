Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baar (Schweiz) (pta010/27.12.2019/16:00) - Die OpenLimit Holding AG hat heute mit einem Investor einen Darlehensvertrag über CHF 5 Mio. abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren nach Auszahlung (erwartet Ende Dezember 2019 oder Anfang Januar 2020), spätestens jedoch bis zum 31.12.2023, und ist mit einem Zinssatz verzinst, der dem Zinssatz der überwiegenden Mehrheit der Fremdkapitalvereinbarungen der Gesellschaft entspricht. In bestimmten, zur ausserordentlichen Kündigung berechtigenden Fällen ist der Investor berechtigt, statt Rückzahlung des Darlehens die Konvertierung des Darlehensbetrags in Aktienkapital der OpenLimit Holding AG zu verlangen. Das Darlehen dient der langfristigen Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft sowie der Finanzierung des betrieblichen Umlauf- und Anlagevermögens, einschliesslich der Finanzierung des organisatorischen Wachstums in den Bereichen Produktentwicklung und Vertrieb sowie zur Finanzierung der Produktisierungsphasen von neuen Produkten, welche sich in der Entwicklungspipeline befinden und auf die Absicherung der Kommunikation zwischen Maschinen fokussiert sind.



Über OpenLimit OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen, elektronische Identitäten, elektronische Signaturen und beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten. Unsere Lösungen sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen und erreichen Unternehmen, Behörden, Institutionen sowie private Haushalte. Um unsere Mission eines sicheren elektronischen Handschlages zu verwirklichen, gehen wir gezielte strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein. Die börsennotierten OpenLimit Holding AG (Symbol: O5H) sowie eine operative Tochtergesellschaft haben ihren Sitz in Baar, Schweiz. Eine weitere Tochtergesellschaft befindet sich in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 50 hochqualifizierte Mitarbeiter.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.openlimit.com



Rechtliches Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der OpenLimit Holding AG dar. Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten Informationen gebracht werden könnten.



Aussender: OpenLimit Holding AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Björn Templin Tel.: +41 41 560 1020 E-Mail: ir@openlimit.com Website: www.openlimit.com



ISIN(s): CH0022237009 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



