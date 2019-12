Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

GB00B9NWP991 Countrywide PLC 27.12.2019 GB00BK5V9445 Countrywide PLC 30.12.2019 Tausch 50:1 7881

CA2524061520 DHX Media Ltd. 23.12.2019 CA96810C1014 DHX Media Ltd. 30.12.2019 Tausch 1:1 7626

US66979P1021 Nova Lifestyle Inc. 23.12.2019 US66979P2011 Nova Lifestyle Inc. 30.12.2019 Tausch 5:1 7881

US6907684038 Owens-Illinois Inc. 27.12.2019 US67098H1041 O-I Glass Inc. 30.12.2019 Tausch 1:1 7867

CA98421Y1007 YDx Innovation Corp. 27.12.2019 CA98421Y2096 YDx Innovation Corp. 30.12.2019 Tausch 8:1 7881

US74837P1084 QuickLogic Corp. 27.12.2019 US74837P4054 QuickLogic Corp. 30.12.2019 Tausch 14:1 7626

KYG7415M1087 Recon Technology Ltd. 27.12.2019 KYG7415M1244 Recon Technology Ltd. 30.12.2019 Tausch 5:1 7650