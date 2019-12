Während bei Gold und Silber in den letzten Handelstagen noch einmal "Leben" in die Preisentwicklung gekommen ist und selbst Palladium sich wieder von seinen letzten Tiefs erholen konnte, zeigt sich Platin unverändert zurückhaltend. Nein, so richtig läuft es noch nicht für das Edelmetall. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.12. hieß es unter anderem "[…] Nach dem Ausbruch über die 925er ...

