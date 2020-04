Der Edelmetallsektor ist sichtbar gespalten. Auf der einen Seite steht Gold, das unverändert nach oben zu wollen scheint. Die anderen Edelmetalle fallen hingegen in der aktuellen Gemengelage etwas ab. In Bezug auf Platin also nichts Neues; könnte man mit Blick auf die letzten Monate (und Monate) lapidar feststellen. Um die schwache Performance von Platin zu verdeutlichen, haben wir die Preisentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...