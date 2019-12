FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Eurowings hat mit Unverständnis auf den aktuellen dreitägigen Streikaufruf der Gewerkschaft Ufo reagiert. Die Organisation hatte zuvor am Freitagnachmittag die Kabinenmitarbeiter des Germanwings Flugbetriebs vom 30. Dezember 2019, 00 Uhr, bis Mittwoch, 1. Januar 2020, 24 Uhr, zum Streik aufgerufen.

Eurowings will nach eigenen Angaben die Auswirkungen des Streiks auf ihre Fluggäste so gering wie möglich halten und erarbeitet einen Sonderflugplan für den Streikzeitraum. Dabei sei zu berücksichtigen, dass bei Eurowings nur 30 der rund 140 Eurowings-Flugzeuge im Flugbetrieb der Germanwings fliegen, so Eurowings weiter. Einen dreitägigen Streik bezeichnete Eurowings als unverhältnismäßig.

December 27, 2019

