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WKN: 883100 ISIN: US6907684038 Ticker-Symbol: OIL 
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23.12.19
08:20 Uhr
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Sonstige Technologie
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O-I GLASS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
O-I GLASS INC 5-Tage-Chart
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COUNTRYWIDE
COUNTRYWIDE PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COUNTRYWIDE PLC0,072+1,42 %
GENESEE & WYOMING INC100,000,00 %
ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP0,018+157,14 %
NOVA LIFESTYLE INC0,310+13,14 %
O-I GLASS INC10,500-0,94 %
PIVOTAL SOFTWARE INC13,418-0,74 %
QUICKLOGIC CORPORATION3,960+1.285 %
RAMIRENT OYJ8,7000,00 %
RECON TECHNOLOGY LTD0,540-0,92 %
WINDELN.DE SE0,515-6,36 %
YDX INNOVATION CORP0,018-27,08 %