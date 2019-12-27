The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2019
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2019
ISIN Name
CA4510791078 ICC INTL CANNABIS
CA98421Y1007 YDX INNOVATION CORP.
DE000WNDL193 WINDELN.DE SE INH O.N.
FI0009007066 RAMIRENT OYJ
GB00B9NWP991 COUNTRYWIDE PLC LS -,01
KYG7415M1087 RECON TECHNOLOGY DL -,01
USU01258AA73 ALBERTSONS COS 18/24 FLR
US3715591059 GENESEE + WYOMING A
US66979P1021 NOVA LIFESTYLE DL-,01
US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01
US72582H1077 PIVOTAL SOFTWARE A DL-,01
US74837P1084 QUICKLOGIC CORP. DL-,001
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2019
ISIN Name
CA4510791078 ICC INTL CANNABIS
CA98421Y1007 YDX INNOVATION CORP.
DE000WNDL193 WINDELN.DE SE INH O.N.
FI0009007066 RAMIRENT OYJ
GB00B9NWP991 COUNTRYWIDE PLC LS -,01
KYG7415M1087 RECON TECHNOLOGY DL -,01
USU01258AA73 ALBERTSONS COS 18/24 FLR
US3715591059 GENESEE + WYOMING A
US66979P1021 NOVA LIFESTYLE DL-,01
US6907684038 OWENS-ILLINOIS DL-,01
US72582H1077 PIVOTAL SOFTWARE A DL-,01
US74837P1084 QUICKLOGIC CORP. DL-,001