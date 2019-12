Der Kurs des Euro hat am Freitag im US-Handel weiter zugelegt. Nachdem er im asiatischen Geschäft die Marke von 1,11 US-Dollar überwunden hatte, kletterte er beständig weiter und kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1184 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1153 (Dienstag: 1,1080) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8966 (0,9025) Euro gekostet.

Generell fehlte es dem Devisenmarkt an Impulsen. Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche an diesem Tag, denn die US-Währung verbuchte im Handel mit allen wichtigen Währungen Verluste. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zum Ende der Weihnachtswoche, die die Aktienindizes an der New Yorker Börse erneut zu Rekorden trieb, habe den Dollar als sicher geltende Anlage belastet, hieß es./ck/he

