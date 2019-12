Am Freitag konnte die Amazon-Aktie zwischenzeitlich klar zulegen.Das Weihnachtsgeschäft in den USA ersten Indikationen zufolge besser als erwartet gelaufen. Das verhalf auch den Papieren von Amazon an der Nasdaq zu einem weiteren Anstieg auf zeitweise 1.901,40 US-Dollar - die Gewinne wurden alleridngs im weiteren Verlauf nicht gehalten, sodass am Freitag schlussendlich plus 0,06 Prozent bei 1.869,80 US-Dollar an der Kurstafel stehen blieben. Bereits am Vortag waren sie um 4,5 Prozent hochgesprungen, ...

