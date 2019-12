Berlin/Saarbrücken (ots) - Von den etwa 21 Millionen Ruheständlern in der gesetzlichen Rentenversicherung erhielten mit Stand 1. Juli 2019 rund 4,1 Millionen Senioren mehrere Renten. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend-Ausgabe) unter Berufung auf aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei in der Regel um Fälle, bei denen neben der Altersrente auch noch eine Hinterbliebenenrente gezahlt wird.



Vor allem Frauen profitieren von mehreren Renten. Ihre Zahl lag Mitte Juli bei rund 3,5 Millionen. Unter den Männern waren es dagegen nur 580.000. "Die Rentenversicherung leistet damit insbesondere für Witwen einen enormen Beitrag zur finanziellen Absicherung beim Tod des Partners", erklärte ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin.



Mehrfachrentner erhielten eine durchschnittliche Gesamtrente in Höhe von 1.455 Euro pro Monat. Die durchschnittliche Höhe bei den Männern lag bei 1.572 Euro. Frauen kamen im Schnitt auf 1.436 Euro im Monat. Bei diesen Zahlungen sind die Sozialbeiträge bereits abgezogen, nicht aber eventuell anfallende Steuern.



