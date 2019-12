von Simone Gröneweg, Euro am SonntagDieser Zinssatz sorgte für Empörung in den Medien: Die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck verlangt seit einiger Zeit für neu angelegtes Geld einen Minuszins in Höhe von 0,5 Prozent - vom ersten Euro an. Die Aufregung war groß, Kritiker bezeichneten die Konditionen als Sparschweinerei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...