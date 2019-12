28.12.2019 - Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300) mit Sitz in Neu-Isenburg geht in die Insolvenz, überraschend für die Aussenstehenden - Funkwerk hatte noch mwenige Monate vorher eine wesentliche Beteiligung in Form einer Bar-Kapitalerhöhung erworben - die Aktionäre sehen wahrscheinlich in die Röhre. Man holt sich 5 Mio. EUR für die "Abwicklung" - befristet bis zum 31.12.2019 (!), also mi der klaren Aussage, dass alles schon entschieden ist und nur noch formale Beschlüsse gefasst werden müssen/sollen. So sieht eigentlich keine bestmögliche Verwertung von Assets zu Gunsten der Stakeholder aus ...

