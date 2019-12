Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) machte bereits wiederholt deutlich, das man mit Tafasitamab einen zukünftigen Topseller in der Pipeline vermutet,der ab 2020 "auf den Markt kommt" - zuerst in den USA. Passend dazu die News vom 27.12.2019, die zusammengefasst einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Markterfolg bestätigt. Ein Patient mit einer spezifischen Krankheitsausprägung wird mit einer Wirkstoffkombination (natürlich inclusive Tafasitamab) behandelt. Oder wie es Morphosys formuliert, "dass der erste Patient in einer klinischen Phase 1b-Studie in neu diagnostiziertem diffusen großzelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...