Das neue Jahrzehnt steht vor der Tür! Nun gut, zugegeben: Im Grunde geht das Leben am 1. Januar 2020 genauso weiter, wie es am Vortag aufgehört hat - abgesehen vielleicht von einem mehr oder minder starken Kater. Und doch werden sich in den Jahren der neuen Dekade viele technologische und gesellschaftliche Veränderungen ergeben, die Einfluss auf dein Aktiendepot haben werden. Meine Glaskugel flimmert schon ganz unruhig - lass uns daher mal sehen, was das kommende Jahrzehnt für unsere Aktien bereithält! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...