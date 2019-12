Mainz (ots) - Mit der deutsch-österreichischen Vierschanzentournee lockt zum Jahreswechsel das traditionsreiche Skisprung-Ereignis in seiner 68. Auflage. Das ZDF überträgt live die Wettbewerbe auf den Tourneestationen zwei und drei in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Die Qualifikation für das Springen in Garmisch-Partenkirchen ist am Dienstag, 31. Dezember 2019, ab 13.45 Uhr im ZDF und im Livestream auf zdfsport.de zu sehen. Die ersten entscheidenden Sprünge im neuen Jahr sind am Folgetag, am Mittwoch, 1. Januar 2020, ab 13.45 Uhr live im ZDF und im Livestream auf zdfsport.de mitzuerleben. Moderator Norbert König ist an Silvester und Neujahr ebenso im Einsatz wie ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer und Live-Reporter Stefan Bier.Im Anschluss an die Springen auf der zweiten Station der Vierschanzentournee berichtet "ZDF SPORTextra" sowohl am Dienstag, 31. Dezember 2019, ab circa 15.20 Uhr, als auch am Mittwoch, 1. Januar 2020, ab circa 16.15 Uhr live und in Zusammenfassungen von den "Tour de Ski"-Langlauf-Wettbewerben im italienischen Toblach. ZDF-Moderator Alexander Ruda und ZDF-Reporter Peter Leissl informieren über die Einzel- und Verfolgungsrennen der Männer und Frauen.Das dritte Springen der Vierschanzentournee im Bergisel-Skistadion von Innsbruck können die Fans der deutschen "Flieger" um Markus Eisenbichler und Karl Geiger am Freitag, 3. Januar 2020, ab circa 13.50 Uhr, und am Samstag, 4. Januar 2020, ab circa 13.45 Uhr im ZDF und im Livestream auf zdfsport.de verfolgen. An beiden Tagen berichtet "ZDF SPORTextra" in langen Sendestrecken auch von weiteren Weltcups im Wintersport: Am Freitag, 3. Januar 2020, stehen von 13.03 bis 17.00 Uhr zudem die Massenstarts von Frauen und Männern bei der Tour de Ski, dann aus dem italienischen Val di Fiemme, und der Viererbob-Weltcup im sauerländischen Winterberg auf dem Programm. Am Samstag, 4. Januar 2020, bietet "ZDF SPORTextra" von 11.05 bis 19.00 Uhr noch mehr Sport-Vielfalt - angefangen mit der Zusammenfassung des Eishockey-Spiels zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG über die erwähnten Weltcup-Stationen der Skispringer, Langläufer und Bobfahrer bis hin zum Alpinen Ski-Weltcup im kroatischen Zagreb und dem Handball-Länderspieltest für die anstehende Europameisterschaft zwischen Deutschland und Island.Übersicht der ZDF-Sendetermine von der Vierschanzentournee:Dienstag, 31. Dezember 2019, 13.45 Uhr: Qualifikation Garmisch-PartenkirchenMittwoch, 1. Januar 2020, 13.45 Uhr: Neujahrsspringen Garmisch-PartenkirchenFreitag, 3. Januar 2020, 13.50 Uhr: Qualifikation InnsbruckSamstag, 4. Januar 2020, 13.45 Uhr: Springen InnsbruckAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wintersportsaison-20192020-im-zdf/ZDFmediathek:https://zdf.de/sport/zdf-sportextra/zdf-sportextra---wintersport-256.htmlhttps://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4479231