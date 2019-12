Deutsche Arbeitgeber fordern mittelfristig ein höheres Renteneintrittsalter, um steigende Kosten zu finanzieren. Die FDP will ein flexibles System.

Deutschlands Arbeitgeber halten eine Koppelung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung mittelfristig für eine realistische Perspektive. Immer weniger junge Menschen würden für immer mehr Ältere in die Rentenversicherung einzahlen, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Da sei es zunächst das wichtigste, die arbeitende Bevölkerung auf hohem Niveau zu halten, auch durch Fachkräfteeinwanderung, so Kramer. "Sonst muss man entweder das System ändern oder das Renteneintrittsalter muss steigen."

Kramer betonte: "Wenn wir länger leben und dabei auch gesund sind, wird man wahrscheinlich irgendwann darüber nachdenken müssen, ob wir in Relation zum Gesamtleben nicht auch länger arbeiten müssen." Der Arbeitgeberpräsident sagte aber auch: "Diese Debatte sollte man heute nicht führen, denn erstmal steigt das Renteneintrittsalter ja schrittweise bis 2029 auf 67 Jahre an."

Je besser es gelinge, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und dadurch die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, desto weniger stelle ...

