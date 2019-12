Die neue Waffe "Avantgarde" soll mehr als 20 Mal so schnell wie der Schall sein. Bei diesen Geschwindigkeiten kann sie nicht von Abwehrsystemen abgefangen werden.

Russlands Armee hat ihre neue Hyperschallrakete in den Dienst genommen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilte mit, die neue Waffe "Avantgarde" sei nun einsatzbereit, wie die Zeitung "Komsomolskaja Prawda" (Samstag) berichtete. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurde Präsident Wladimir Putin am Freitag darüber informiert. Schoigu sprach von einem bedeutenden Ereignis für Russland ...

