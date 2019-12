Für die Pepsi (WKN: 851995) -Aktie war es ein gutes, aber kein grandioses Jahr. Die Aktien sind in diesem Jahr bisher um 24,3 % gestiegen, was erst mal gut klingt. Allerdings ist der S&P 500 im Jahr 2019 bis heute insgesamt um 26,3 % gestiegen. Ebenso ist die aktuelle Dividendenrendite von Pepsi von 2,8 % gut aber eben auch nicht großartig. Als schlauer Anleger will man Top-Dividendenwerte, keine mittelmäßigen. Und es gibt am Markt gleich mehrere Unternehmen, deren Dividende höher ist als die von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...