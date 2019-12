Für die Aktienmärkte weltweit und auch für den deutschen Leitindex geht ein gutes Jahr zu Ende. Vom Allzeithoch ist der Dax nur noch wenig entfernt.

Es ist bislang die positivste Jahresbilanz seit 2012: Der Dax hat seit Januar 26,3 Prozent zugelegt. Besser als 2012 dürfte es allerdings nicht werden. Damals legte der Dax auf Jahressicht etwas mehr als 29 Prozent zu.

Geholfen hatte den Börsen vor sieben Jahren vor allem der damalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi. Er kündigte als Reaktion auf die Euro-Krise an, alles in der Macht der Notenbank stehende zu tun, um den Euro zu retten. Es folgte eine beispiellose Geldflut mit Zinssenkungen und Anleihekäufen.

Auch in diesem Jahr hat die EZB viel getan, um die Märkte zu stützen. Das Anleihekaufprogramm, das eigentlich beendet worden war, hat die EZB wieder aufgenommen, den Einlagenzins hat sie gesenkt. Und nicht nur sie. Auch die US-Notenbank und viele andere Zentralbanken lockerten ihre Geldpolitik.

Das gab den Börsen einen Schub - trotz sinkenden Wirtschaftswachstums und politischer Querelen rund um Themen wie den Handelsstreit und den Brexit. Für ein 29-prozentiges Jahresplus dürfte es dennoch nicht mehr reichen, denn in Deutschland wird am Montag nur noch einen halben Tag lang gehandelt. Mit der Schlussauktion um 14 Uhr endet das Börsenjahr.

Das Rekordhoch hatte der Dax am 23. Januar 2018 mit 13.597 Punkten markiert. Diesen Wert dürfte er in diesem Jahr wohl nicht mehr erreichen. Am Freitag schloss der Dax mit 13.337 Zählern und einem leichten Plus von 0,27 Prozent.

Handelsumsätze sinken

Weiter geht es in Frankfurt erst wieder am 2. Januar. Der erste Handelstag im neuen Jahr könnte durchaus positiv verlaufen. Der Grund: In den USA läuft der Handel auch noch an Silvester. Die Vorzeichen dafür sind gut und könnten auch dem deutschen Aktienmarkt weiteren Schwung geben.

Dazu kommt: Die Umsätze an den Börsen sind rund um den Jahreswechsel gering. Kleinere Kaufaufträge ...

