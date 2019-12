Der scheidende Bundespräsident und zugleich Finanzminister der Schweiz, Ueli Maurer, hat in einem Interview mit dem Sender SRF das Kryptowährungsprojekt der Libra Association für gescheitert erklärt. Nach zwei Jahren Amtszeit als Bundespräsident ist es für Ueli Maurer, der zugleich Finanzminister ist, an der Zeit, den Stab weiterzureichen. In einem Fernsehinterview mit dem Sender SRF zog Maurer daher Bilanz seiner Amtszeit und äußerte sich zu vielen Themen, unter anderem auch zu Facebooks Kryptowährung. "Libra in seiner jetzigen Form ist gescheitert." Maurer ist in diesem Zusammenhang kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...