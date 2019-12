Während andere Ölwerte in den vergangenen Handelstagen und -wochen durchaus beachtliche Kursgewinne erzielen konnten, tut sich ExxonMobil (bis dato zumindest) schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (25.11.) war eine gepflegte Langeweile in Form einer Seitwärtsbewegung auszumachen. Rückblick. In der entsprechenden Kommentierung hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...