In den letzten Handelstagen hat der Arca Oil Index noch einmal deutlich zulegen können. Eine wichtige Weichenstellung konnte er bereits vollziehen, nun steht die nächste, eine weitaus wichtigere an. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 19.12. hieß es unter anderem "[…] In der Folgezeit geriet die Marke von 1.200 Punkten unter Druck und wurde kurzzeitig unterschritten. Der Index entwickelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...