Nach der feiertagsbedingt arg verkürzten Börsenwoche deutet sich zur neuen ein behaupteter Start an. Möglicherweise könnte der DAX das ungewöhlich starke Jahr sogar mit einem Jahreshoch krönen. Am Montag endet der Handel in Frankfurt jedoch bereits mit der Schlussauktion um 14 Uhr. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Ein Wochenausblick. Am deutschen Aktienmarkt hat sich in der Weihnachts-Woche eine positive Tendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...