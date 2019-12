Das Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Nur noch wenige Handelsstunden wird der Deutschen Aktienindex gehandelt, dann startet bereits das Jahr 2020 an der Börse. Bereits die Weihnachtswoche und Vorwochenanalyse bestätigte, dass hier an Handelsvolumen und Volatilität wenig zu erwarten war. Unser DAX halbierte quasi seinen Umsatz und vollzog mit einer Bandbreite von 46 Punkten am Montag und 70 Punkten ...

