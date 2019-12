Abbott Laboratories (WKN: 850103) hat allen Aktionären ein Geschenk gemacht. Und es ist die Art von Geschenk, von der man das ganze Jahr lang was hat. Neulich hat der Vorstand des Unternehmens eine Dividendenerhöhung von 12,5 % beschlossen. Die Ankündigung kam gerade noch vor den Feiertagen, sodass die höhere Dividende als Weihnachtsgeschenk angesehen werden kann. Am Ende wird es jedoch eher ein Valentinstagsgeschenk: Die Dividende wird nämlich am 14. Februar 2020 an die Aktionäre ausgezahlt. Mit ...

