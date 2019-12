Ally Financial - Megabase vor Breakdown!

Shortsetup

Symbol:ISIN: US02005N1000Ally Financial Inc. wurde 1919 als Tochergesellschaft vom Autohersteller General Motors gegründet. Vormals als GMAC (General Motors Acceptance Corporation) bezeichnet, kam der Konzern erst 2014 an die Börse und galt bis dahin zu den größten nicht börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten. Der Hauptsitz befindet sich bis heute in DER Autostadt Amerikas, Detroit, von wo aus die 8.200 Mitarbeiter geleitet werden. Das Produktportfolio umfasst heutzutage Dienstleistungen im Bereich der Automobil-, Firmen- und Immobilienfinanzierung sowie Bankdienstleistungen inkl. Kreditvergabe und Online Banking. Charttechnisch legte die Aktie im letzten Jahr eine fulminante Rallye aufs Parkett und konnte zwischenzeitlich um bis zu 70 % ansteigen. Dieser Aufwärtstrend ist noch intakt, kommt aber nicht mehr so richtig in die Gänge, die Aktie läuft entlang einer schwachen Aufwärtstrendlinie und bildet zunehmend fallende Hochs aus. Alle relevanten gleitenden Durchschnitte inklusive des langfristigen EMA 200 wurden nach unten gebrochen, eine Gegenbewegung lässt hier aber im Unterschied zu den letzten Anläufen auf sich warten.Trotz steigender Umsätze und positiv überraschenden Quartalszahlen kommt der Wert nicht mehr vom Fleck. Wie schon eine alte Börsenweisheit besagt: Was nicht steigen will muss irgendwann fallen!Ein schöner Einstieg könnte sich ergeben, sobald die Trendlinie mit Momentum und deutlich erhöhtem Volumen gebrochen wird. Fällt die Aktie unter die Marke von 30,40 USD könnte dies eine Stopp Loss Welle auslösen und den Wert nach unten prügeln. Das Stopp Loss Level würde ich mit 31,20 USD, über dem EMA 20 wählen!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in ALLY