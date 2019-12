DAX-Trading zum Jahreswechsel

Das Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Nur noch wenige Handelsstunden wird der Deutschen Aktienindex DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) gehandelt, dann startet bereits das Jahr 2020 an der Börse.

Bereits die Weihnachtswoche auf Basis der Vorwochenanalyse bestätigte, dass hier an Handelsvolumen und Volatilität wenig zu erwarten war. Unser DAX halbierte quasi seinen Umsatz und vollzog mit einer Bandbreite von 46 Punkten am Montag und 70 Punkten am Freitag einen sehr ruhigen Handelstag. Im Vergleich zum Verfallstag am 20.12. und den Handelstagen davor, war dies somit auch an der Börse eine besinnliche Zeit:

Vom Kurslevel her orientierte sich der Index weiterhin an der oberen Range-Kante des XETRA-Charts und schloss die letzte Handelswoche des Jahres auch dort in einer Art Lauerstellung. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate hat sich deutlich abgeschwächt, ist jedoch nicht in einen Trendwechsel übergegangen, wie folgendes "Big Picture" des Stundenchart im DAX zeigt:

Auf der Unterseite wurde kein Signal generiert. Hier verliefen wir oberhalb der am Freitag gezeigten Unterstützung, die ich auch in meinem Tagesausblick entsprechend darstellte (Rückblick):

DAX Vorbörse mit bullisher Tendenz

Mit dieser geringen Bewegung bewahrt sich der DAX zum Jahresende alle Chancen auf ein Erreichen des Jahreshochs sowie knapp darüber auch auf sein Allzeithoch.

