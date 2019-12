Wirkte die Aktie in den letzten Wochen mitunter etwas schwerfällig und blieb so weitgehend hinter der dynamischen Vorstellung der US-Aktienindizes zurück, so änderte sich dieses Bild in der Weihnachtswoche gravierend. Die Amazon-Aktie ist "aufgewacht" und legte hierbei einen ordentlichen Zwischensprint hin. Nach dem Rücksetzer von Ende Juli / Anfang August trat die Aktie in eine langwierige Seitwärtsbewegung ...

