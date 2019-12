Von der Produktion des VW ID.3 in Zwickau über eine Ausfahrt mit dem Mercedes EQC in Oslo bis zur Talkshow auf der Hannover Messe - auch 2019 hat der Branchendienst electrive.net wieder spannende Videos zur Elektromobilität produziert. Diese zehn Beiträge haben Ihnen am besten gefallen. Schon seit der Gründung im Jahr 2011 setzt der Branchendienst electrive.net auf bewegte Bilder. 2019 haben wir im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...