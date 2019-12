Mit Exchange Traded Commodities am Goldpreisanstieg partizipieren

Nachdem der Preis für eine Feinunze Gold an den Weihnachtsfeiertagen wichtige charttechnische Hürden überwinden konnte, prognostizieren Experten dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) auch im nächsten Jahr weitere Zugewinne. Für Privatanleger, die an einem Kursanstieg des Goldpreises teilhaben wollen, stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Markteinschätzung bereit.

Neben den klassischen Tracker-Zertifikaten, die den Goldpreis eins zu eins abbilden, bei denen aber das Bonitätsrisiko des Emittenten in Kauf genommen werden muss, können Anleger auch in die mit physischem Gold hinterlegten ETCs wie beispielsweise in den EUWAX Gold (ISIN: DE000EWG0LD1) investieren. Auch die seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen ETCs auf Gold, die zwar nicht durch physisches Gold, sondern von einem Treuhänder besichert werden, stellen durchaus interessante Varianten dar, um an einem Anstieg des Goldpreises zu partizipieren.

Gold - ETCs mit und ohne Währungsabsicherung

Bei den von der BNP Paribas emittierten ETCs auf Rohstoffe handelt es sich um passiv gemanagte Wertpapiere ohne Laufzeitbegrenzung. Um das Bonitätsrisiko des Emittenten zu neutralisieren, besichert die BNP die ETCs, indem die Vermögenswerte einem unabhängigen deutschen Treuhänder (Clearstream Banking Frankfurt) mit einem Absicherungswert von 105 Prozent des ETC überlassen werden. Die ETCs unterliegen deutschem Recht und können im regulierten Markt der Börse Frankfurt auf Xetra börsetäglich gehandelt werden.

Beim BNP-Gold Euro Hedge ETC, ISIN: DE000PB6G0E0, erfolgt die Neutralisierung des Wechselkurses auf täglicher Basis, was das Restrisiko einer unerwünschten Währungsentwicklung deutlich reduziert. Darüber hinaus ist diese Art der Währungsabsicherung wesentlich kostengünstiger, als dies bei "normalen" Quanto-Produkten der Fall ist. Das gesamte Verwaltungsentgelt dieses ETC beträgt 1,20 Prozent pro Jahr und ist somit nur um 0,20 Prozent höher als bei der ungesicherten Variante.

Für Anleger, die das Währungsrisiko der nicht besicherten Variante auch als Chance ansehen, könnte hingegen der BNP-Gold ETC mit ISIN: DE000PS7G0L8, interessant sein. Das jährliche Verwaltungsentgelt dieses ETC beträgt 0,99 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die ETCs auf den Goldpreis ermöglichen Anlegern einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu einem Investment in Gold - und dies mit neutralisiertem Bonitäts- und falls gewünscht - mit neutralisiertem Währungsrisiko.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de