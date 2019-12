The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.12.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA HRC1 XFRA KYG7415M1244 RECON TECHNOLOGY DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA WDL XFRA DE000WNDL201 WINDELN.DE SE KONV. O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA LDZU XFRA US04530Y1064 ASPEN PHAR.UN.ADR /1 O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 15N1 XFRA US66979P2011 NOVA LIFESTYLE DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2WZ XFRA US67098H1041 O-I GLASS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA QKL1 XFRA US74837P4054 QUICKLOGIC CORP. DL-,001 EQ01 EQU EUR Y

CA SOUU XFRA US82929W1053 SINGAPORE EX.UNSP.ADR/15 EQ01 EQU EUR N