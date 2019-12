The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0485260902 BQE FRIBOURG 19/44 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DDA0V64 DZ BANK IS.A1251 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T046 DEKA MTN IS.S.7694 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38A5 LB.HESS.THR.CARRARA12Q/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38B3 LB.HESS.THR.CARRARA12R/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38E7 LB.HESS.THR.CARRARA12U/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39A3 LB.HESS.THR.CARRARA12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13FH7 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13FK1 LBBW STUFENZINS 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013300191 HSBC FR 17-25 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013383502 HSBC FR 18-26 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA SE0013409570 UNIT.CAMPING 19/23 FLR BD00 BON SEK NCA XFRA US912828YY08 USA 19/24 BD00 BON USD NCA XFRA XS1028959754 ALDESA FIN.S. 14/21 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA XS1962238942 BARCLAYS BK 19/24 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS2010032964 JAGUAR L.RO. 19/26 REGS 2 BD00 BON EUR NCA D6XV XFRA CA96810C1014 WILDBRAIN LTD VAR VTG EQ00 EQU EUR NCA APY1 XFRA CA98421Y2096 YDX INNOVATION CORP. EQ00 EQU EUR NCA 17Q1 XFRA CNE100003PG4 PHARMARON BEIJING H YC1 EQ00 EQU EUR NCA NHB XFRA DE0008271107 NEBELHORNBAHN AG O.N. EQ00 EQU EUR YCA TTI XFRA DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N. EQ00 EQU EUR YCA FAM2 XFRA DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N. EQ00 EQU EUR YCA S8T XFRA GB00B0KM9T71 STHREE PLC LS -,01 EQ00 EQU EUR NCA 3CW1 XFRA GB00BK5V9445 COUNTRYWIDE PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N