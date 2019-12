The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0XMX9 ERSTE GP BNK 13-20 FLR 17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4UV7 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5BP6 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JU78 DEKA USD STUFENZINS 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB03D3 LB.HESS.-THR.IS.1B/2014 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3W05 LB.HESS.THR.CARRARA01F/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3WX5 LB.HESS.THR.CARRARA01A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3WY3 LB.HESS.THR.CARRARA01B/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3WZ0 LB.HESS.THR.CARRARA01E/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BJ6 LB.HESS.THR.CARRARA01B/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BK4 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BP3 LB.HESS.THR.CARRARA 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CQ9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CR7 LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3DN3 HCOB IS 10/20 A BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1V8 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD NCA BA38 XFRA DE0001108579 BUNDANL.V.09/20NK OZSS BD01 BON EUR NCA BB39 XFRA DE0001135390 BUNDANL.V. 09/20 BD01 BON EUR YCA BA0E XFRA DE0001142537 BUNDANL. KPS 4.1.20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JG7 HCOB MZC 1 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US079860AE23 BELLSOUTH CORP. 04/34 BD01 BON USD NCA XFRA US92343VAF13 VERIZON COMM 2037 BD01 BON USD NCA XFRA USG8449WAD68 ST.GRID OVERS.I. 14/44 BD01 BON USD NCA XFRA USG8450LAM66 STATE G.O.I.16 17/47 REGS BD01 BON USD N